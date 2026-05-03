एमपी में पति ने पत्नी के संवेदनशील अंग में डाली मिर्ची, अस्पताल में भर्ती

पीड़िता किरन (बदला हुआ नाम) ने पति की हैवानियत के बारे में रोते हुए बताया कि पति ने पहले तो उसके साथ पानी भरने वाले पाइप से मारपीट की और जब वो जमीन पर गई तो मिर्च पाउडर लाकर उसके संवेदनशील अंग में डाल दिया। संवेदनशील अंग में मिर्ची डाले जाने से वो दर्द से तड़प उठी और जोर जोर से चीखी। आवाज सुनकर घर में मौजूद किरन का बेटा व ननद तुरंत उसके कमरे में आए लेकिन तब तक पति भाग चुका था। इसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। परिजन पहले महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां से हालत बिगड़ने पर एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल महिला किरन एमवाय अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। वारदात के बाद आरोपी पति फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने की बात कह रही है।