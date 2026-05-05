बंद पन्नी के पास मंडरा रहें थें कुत्ते, महिलाओं ने हिम्मत जुटाकर पन्नी खोली तो उनके रोंगटे खड़े हो गए

महिलाएं घबरा गईं और तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर इस मासूम का कसूर क्या था? सूचना मिलते ही पुलिस हेल्पलाइन 112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने नवजात बालिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है और मामले में अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।