चलती ट्रेन में टॉयलेट से मिला लावारिस नवजात, स्टेशन पर मचा हड़कंप

नवजात को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसे स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट (एसएनसीयू) में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम उसकी हालत पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक उपचार किया जा रहा है। आरपीएफ और जीआरपी द्वारा यात्रियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि, आखिर किसने और किन परिस्थितियों में इस मासूम को ट्रेन में छोड़ा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है।