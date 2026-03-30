चलती ट्रेन में टॉयलेट से मिला लावारिस नवजात, स्टेशन पर मचा हड़कंप

चलती ट्रेन में टॉयलेट में नवजात मिलने से मचा हड़कंप (Photo Source- Input)
Katni News : मध्य प्रदेश के कटनी जिले के मुड़वारा रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब हरिद्वार से पुरी जा रही उत्कल एक्सप्रेस के एस-4 कोच के टॉयलेट में एक नवजात शिशु लावारिस हालत में पड़ा मिला। इस घटना ने यात्रियों के बीच हड़कंप मचा दिया और पूरे स्टेशन पर सनसनी फैल गई।
जानकारी के अनुसार, ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री ने कोच के टॉयलेट में नवजात को देखा। जैसे ही उसने अन्य यात्रियों को इसकी सूचना दी, मौके पर भीड़ जुट गई और हंगामा शुरू हो गया। तुरंत रेलवे प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल और शासकीय रेलवे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शिशु को सुरक्षित बाहर निकाला और स्थिति को नियंत्रण में लिया।
नवजात को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसे स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट (एसएनसीयू) में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम उसकी हालत पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक उपचार किया जा रहा है। आरपीएफ और जीआरपी द्वारा यात्रियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि, आखिर किसने और किन परिस्थितियों में इस मासूम को ट्रेन में छोड़ा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है।
इस घटना ने समाज की संवेदनहीनता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक नवजात को इस तरह लावारिस हालत में छोड़ना न केवल अमानवीय कृत्य है, बल्कि कानूनी तौर पर गंभीर अपराध भी है। समय रहते यात्री की सतर्कता और पुलिस की तत्परता से नवजात की जान बच गई, लेकिन ये घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि, ऐसे मामलों में जागरूकता और जिम्मेदारी बेहद जरूरी है।
-उत्कल एक्सप्रेस के एस-4 कोच के टॉयलेट में नवजात शिशु लावारिस हालत में पड़ा मिला है।
-मासूम पड़ा मिलने से मुड़वारा रेलवे स्टेशन पर अफरा - तफरी फैल गई।
-सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल और शासकीय रेलवे पुलिस ने भीड़ को शांत किया और शिशु को सुरक्षित बाहर निकालकर स्टेशन पर फैली अफरा-तफरी को नियंत्रित किया।
-फिलहाल, नवजात को कटनी जिला अस्पताल के स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट (एसएनसीयू) में भर्ती करा दिया गया है।
-डॉक्टरों की टीम नवजात की हालत पर नजर बनाए हुए है। उसे जरूरी उपचार दिया जा रहा है।
-आरपीएफ और जीआरपी द्वारा यात्रियों से पूछताछ करने के साथ-साथ नवजात को ट्कीरेन के टॉयलेट में छोड़कर जाने वाले की तलाश में जुट गई है।
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