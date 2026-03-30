30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

मंदिर के पास मृत पशु फेंकने वाला गिरफ्तार, भोपाल का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम!

Bhopal News : काली मंदिर के पास पशु का शव फेंकने के मामले में पुलिस ने आरोपी फूल सिंह चौहान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोप की नीयत शहर का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना थी।

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Mar 30, 2026

Bhopal News

मंदिर के पास मृत पशु फेंकने वाला गिरफ्तार (Photo Source- Input)

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस की सक्रियता से एक बार फिर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने से टल गया। शहर के तलैया थाना इलाके में ईद के दूसरे दिन और नवरात्रि के दिनों में काली मंदिर के पास सड़क पर मृत पशु का शव मिलने के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम फूल सिंह चौधरी बताया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि, पशु का शव मिलने के बाद तत्काल हिंदू संगठन के लोगों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन करते हुए एक समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए विवादित टिप्पणियां की थी। साथ ही, आरोपी को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी।

अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी फूल सिंह चौधरी को गिरफ्तार करते हुए बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, आरोप की नीयत शहर का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना थी। लेकिन, तलैया पुलिस के साथ अलग-अलग इंटेलिजेंस टीमों ने इस बार भी 5 दिन की कड़ी जांच के बाद मामले का खुलासा करते हुए शहर का अमन बनाए रखने में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको याद दिला दें कि, इससे पहले शहर के डीआईजी बंगला चौराहे पर भी प्रतिमा पर पत्थर मारने का फर्जी मामला उजागर कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की थी।

गोवंश नहीं भैंस का बछड़ा काटकर लाया था आरोपी

अब इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि, मृत पाया गया पशु गोवंश नहीं था। आरोपी फूल सिंह चौधरी से किए खुलासे और फॉरेंसिक जांच में इसकी पुष्टि की गई है। आरोपी ने भैंस के बछड़े की खाल उतारकर बटुआ बनाने की नीयत से उसे काटा था और उसके मास के अवशेष बोरी में डालकर लाया और शहर का माहौल बिगाड़ने की साजिश के तहत जानबूझकर नवरात्रि के दिनों में काली मंदिर के पास सड़क पर फेंककर फरार हो गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है कि, उसका मकसद शहर में अशांति फैलाना और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना था।

हिंदू संगठनों ने किया था चक्काजाम और थाने का घेराव

आपको याद दिला दें कि, ये नसनीखेज घटना 23 मार्च 2026 की है। जब स्थानीय लोगों ने काली मंदिर रोड पर बोरी में बछड़े का कटा सिर और मास के अवशेष देखे, जिसके बाद एकाएक कई हिंदू संगठनों के नेता मौके पर इकट्ठे हो गए और मार्ग बंद कर जमकर हंगामा किया। चक्काजाम करने के साथ-साथ थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया था। इससे रातभर इलाके में तनाव के हालात बने रहे थे। हालांकि, पुलिस ने इसे बेहद संवेदनशीलता के साथ हिंदू संगठनों को समझाते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, तब कहीं जाकर हालात सामान्य हुए थे।

आरोपी के पास से जब्त की गई चीजें

तलैया थाना प्रभारी ने मामले का खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि, जांच के दौरान आरोपी फूल सिंह चौधरी ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड निकला है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल छूरी, रस्सी और बाइक जब्त कर ली है। आरोपी की नीयत साफतौर पर माहौल खराब करने की थी। पुलिस की सख्ती से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश नाकाम हुई है। अब इस मामले में पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता, जानबूझकर अशांति फैलाने और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोपी पर NSA लगाने की मांग

वहीं, इस मामले ने सियासत भी गरमा दी है। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, 'ये घटना भोपाल की शांतिपूर्ण गंगा-जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की बड़ी साजिश थी। इससे पहले चंद्रशेखर तिवारी जैसे लोग भी ऐसा करने की कोशिश कर चुके हैं। 'मोहसिन अली खान ने सवाल उठाया कि, कुछ दिन पहले असलम चमड़े के मामले में जब हिंदू संगठनों ने एनएसए की मांग की तो प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। अब इस मामले में आरोपी फूल सिंह चौधरी है तो क्या वही संगठन और नेता एनएसए लगाने की मांग करेंगे ? उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से अपील की कि प्रदेश में दोहरे कानून नहीं चलने चाहिए। क्योंकि, आरोपी की नीयत शहर का माहौल बिगाड़ने की थी, शांति भंग करने की थी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

रेल यात्रियों के जरूरी खबर, अप्रेल में कैंसिल रहेंगी ये 6 बड़ी ट्रेनें, यहां देखें लिस्ट
भोपाल
Rail Passengers

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Mar 2026 07:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मंदिर के पास मृत पशु फेंकने वाला गिरफ्तार, भोपाल का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम!

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सहेली ने नौकरी दिलाने छिंदवाड़ा से भोपाल बुलाया, शराब पिलाकर दो युवकों से कराया रेप

bhopal
भोपाल

सरकारी सेवा से मोह भंग ! 2 साल में 205 डॉक्टर होंगे बाहर

government hospitals
भोपाल

‘देश में 2 विचारधारा…पहली BJP, दूसरी कम्यूनिस्ट…’- हेमंत खंडेलवाल

BJP State President Hemant Khandelwal
भोपाल

एमपी में महावीर जयंती की छुट्टी पर बड़ा अपडेट, सरकार ने कलेक्टर को दिया अवकाश घोषित करने का अधिकार

Mahavir jayanti
भोपाल

एमपी में एक माह पहले ही होगी सेवानिवृत्ति, सरकारी आदेश से मची खलबली

Guest Teachers in MP to Retire One Month Earlier Than Scheduled
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.