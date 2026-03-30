मंदिर के पास मृत पशु फेंकने वाला गिरफ्तार, भोपाल का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम!

वहीं, इस मामले ने सियासत भी गरमा दी है। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, 'ये घटना भोपाल की शांतिपूर्ण गंगा-जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की बड़ी साजिश थी। इससे पहले चंद्रशेखर तिवारी जैसे लोग भी ऐसा करने की कोशिश कर चुके हैं। 'मोहसिन अली खान ने सवाल उठाया कि, कुछ दिन पहले असलम चमड़े के मामले में जब हिंदू संगठनों ने एनएसए की मांग की तो प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। अब इस मामले में आरोपी फूल सिंह चौधरी है तो क्या वही संगठन और नेता एनएसए लगाने की मांग करेंगे ? उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से अपील की कि प्रदेश में दोहरे कानून नहीं चलने चाहिए। क्योंकि, आरोपी की नीयत शहर का माहौल बिगाड़ने की थी, शांति भंग करने की थी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।