PHE विभाग खत्म! बंद होंगे एमपी के ये स्कूल, CM ने दे दी मंजूरी

मोहन सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को जिस तरह से गति देने में जुटी है, उस अनुरूप मेडिकल यूनिवर्सिटी का भोपाल, जबलपुर और उज्जैन में अलग-अलग विस्तार पर चर्चा हुई। इसमें लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अशेाक बर्णवाल की ओर से कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उक्त मसले के अध्ययन करने का सुझाव दिया। साथ ही युवाओं की मांग और जरूरतों को देखते हुए आरजीपीवी के प्रदेश में अन्य कैंपस खोले जाने पर बातचीत हुई।