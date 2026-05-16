एमपी में भीषण गर्मी का टॉर्चर, पारा 45 पार, 37 जिलों में हीटवेव का अलर्ट

बीते 24 घंटों के दौरान एमपी में मौसम ने सिर्फ गर्मी से तड़पाया नहीं, बल्कि बारिश से राहत भी दिया। भीषण गर्मी के बीच कुछ किलों में आंधी और बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। कटनी में जहां तेज हवाओं के साथ ओले गिरे, वहीं उमरिया में आंधी और बारिश से खरीदी केंद्रों में रखा गेहूं भीग गया। जबकि, सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, गुना, शिवपुरी और रायसेन समेत कई जिलों में भी शाम को मौसम बदल गया। हालांकि, इससे तापमान में बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, लेकिन उमस में थोड़ी राहत मिल सकती है।