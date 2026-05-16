पीएम मोदी की अपील का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन जारी, बीजेपी में हड़कंप

सिंगरौली विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। इस दौरान भी सैकड़ों गाड़ियों का काफिला उनके पीछे-पीछे चलता रहा। जिसे भाजपा संगठन ने गंभीरता से लेते हुए उन्हें भोपाल तलब किया है। महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष रेखा यादव अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार छतरपुर पहुंची। जहां इनके स्वागत कार्यक्रम में पीएम मोदी के अपील की खुलेआम धज्जियां उडा़ई गई। इनके स्वागत के दौरान काफिले में कई गाड़ियां चलती रही। जिससे पूरे क्षेत्र में जाम जैसी स्थिति निर्मित हुई। जिसका वीडियो भी संगठन के पास पहुंचा है।