Petrol Price Hike: एमपी में सबसे महंगा पेट्रोल, पड़ोसी राज्यों समेत महानगरों को भी पछाड़ा

Petrol Price Hike: तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दीं। इसके बाद शुक्रवार 15 मई को पेट्रोल की कीमतें 3 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर तक बढ़ गई हैं। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के साथ ही मध्य प्रदेश ने पेट्रोल की कीमतों में नया रिकॉर्ड बना लिया है। प्रदेश के 55 जिलों में पेट्रोल के दाम करीब 110 से 111 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर गया है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि आखिर मध्य प्रदेश में देश के कई राज्यों से महंगा पेट्रोल क्यों बिक रहा है? जानें एमपी के किस शहर में सबसे ज्यादा कीमत, किस शहर में सबसे कम, अब आगे क्या?