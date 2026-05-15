भोपाल में चौंकाने वाला ट्रेंड, हर तीन घंटे में बढ़ रही गर्मी

एक्सपर्ट व्यू एके शुक्ला, मौसम विशेषज्ञ: इस समय राजस्थान और गुजरात से लगातार गर्म हवा आ रही है, जो पूरे दिन तेज तपिश दे रही है। आमतौर पर सूर्यास्त के बाद धरती ठंडी होने लगती है और तापमान में 7 से 8 डिग्री तक गिरावट हो जाती है, जिससे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन दिनभर तेज गर्मी के बाद रात में जो हवा चल रही है, उससे तापमान बहुत ज्यादा नही गिर रहे है, इसके कारण रात में भी गर्मी बनी हुई है। इसके लिए लगातार हो रहे कंक्रीटीकरण भी जिम्मेदारी है। दिन भर क्रंक्रीट की इमारतें और सड़कें गर्मी सोखती हैं और रात में जब हवा चलती है, तो वह धीरे-धीरे बाहर निकलती है, जिससे रात में भी हवा में गर्माहट रहती है।