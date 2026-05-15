भोपाल में चौंकाने वाला ट्रेंड, हर तीन घंटे में बढ़ रही गर्मी

भोपाल सहित कई शहरों में लगातार तापमान बढ़ रहा है। (विजुअल-एआई जनरेटेड)
Heatwave Alert Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। कुछ ही घंटों में तापमान में बढ़ोत्तरी होने लगती है और फिर रात मे तापमान गिरने भी लगता है। कई शहरों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि तापमान जिस तेजी से बढ़ रहा है, रात में उसके गिरने की रफ्तार कम रहती है। ऊपर से तेज हवा माहौल को और गर्मा रही है।
पत्रिका ने राजधानी भोपाल के तापमान का जायजा लिया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। हर तीन घंटे में तापमान बढ़ रहा है। धूप खिलते ही शहर का पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है, दिन भर गर्म हवा की लपटें वातावरण को गर्म कर रही है। ऐसे में जिस तेजी से दिन में पारा चढ़ रहा है, उससे कही कम रफ्तार से रात में उतर रहा है।
बुधवार शाम से गुरुवार शाम तक तापमान की स्थिति देखें तो दिन में हर तीन घंटे में तापमान में 5 डिग्री तक बढ़ोतरी हो रही है, जबकि रात में गर्म हवा के कारण तापमान मात्र 2 डिग्री तक गिर रहा है। आलम यह है कि गुरुवार रात 8 बजे भी तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ था।
राजधानी में सुबह से ही सूरज के तेवर तीखे हो रहे हैं। सुबह 9 बजे के बाद से ही धूप चुभने लगती है। दोपहर होते-होते गर्म हवाएं लू जैसा अहसास करवा रही है। गुरुवार को भी इसी तरह के हालात रहे। पूरे दिन गर्म हवा से लोग बेहाल नजर आए। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दिया। शहर का अधिकतम तापमान 43.4 और न्यूनतम 28.9 डिग्री दर्ज किया गया। तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक रहे। मौसम विभाग का कहना है कि अभी दो-तीन दिन ज्यादा राहत के आसार नहीं हैं। गर्मी का दौर इसी तरह से बना रहेगा। तापमान भी ऐसे ही बने रहेंगे।
एक्सपर्ट व्यू एके शुक्ला, मौसम विशेषज्ञ: इस समय राजस्थान और गुजरात से लगातार गर्म हवा आ रही है, जो पूरे दिन तेज तपिश दे रही है। आमतौर पर सूर्यास्त के बाद धरती ठंडी होने लगती है और तापमान में 7 से 8 डिग्री तक गिरावट हो जाती है, जिससे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन दिनभर तेज गर्मी के बाद रात में जो हवा चल रही है, उससे तापमान बहुत ज्यादा नही गिर रहे है, इसके कारण रात में भी गर्मी बनी हुई है। इसके लिए लगातार हो रहे कंक्रीटीकरण भी जिम्मेदारी है। दिन भर क्रंक्रीट की इमारतें और सड़कें गर्मी सोखती हैं और रात में जब हवा चलती है, तो वह धीरे-धीरे बाहर निकलती है, जिससे रात में भी हवा में गर्माहट रहती है।
तेज गर्मी बुखार, थकान और अन्य शारीरिक समस्या बढ़ाने के साथ लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को भी बिगाड़ रही है। गर्मी के कारण बॉडी क्लॉक का संतुलन बिगड़ रहा है। रात को नींद पूरी नहीं होने के साथ दिनभर थकान, सिरदर्द और चिड़चिड़ापन हो रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टर बताते हैं कि भीषण गर्मी से बॉडी क्लॉक का रिदन बिगडऩे और स्लीप साइकल प्रभावित होने से ये समस्या पैदा हो रही हैं। साथ ही शारीरिक परेशानियां भी बढ़ रही हैं।
एम्स के मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. तन्मय जोशी ने बताया कि मस्तिष्क की पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, जो थकान होने पर शरीर को आराम करने का संकेत देता है। अत्यधिक गर्मी और अनियमित दिनचर्या से इसका स्राव कम होने लगता है।
हीट वेव के कारण नींद का पैटर्न गड़बड़ा जाता है। इससे मानसिक सेहत बिगाड़ने लगती है। इससे अनिद्रा, एंग्जायटी और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। गर्मियों में सकेंडियन रिदम डिसऑर्डर के मामले बढ़ जाते हैं। अस्पतालों में ऐसे बहुत से मरीज आ रहे हैं। शरीर की बॉडी क्लॉक रिदम बिगड़ने से ऐसा होता है।
-डॉ. आरएन साहु, वरिष्ठ मनोचिकित्सक
राजस्थान और गुजरात से आ रही गर्म हवा ने प्रदेश में झुलसा देने वाली गर्मी का दौर बना रखा है। गुरुवार को प्रदेश के 22 शहरों में पारा 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। कई शहर लू की चपेट में हैं। पूरे दिन गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा है।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 2-3 दिन प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में गर्मी के इसी तेवर के बीच लू का असर बना रह सकता है। सूबे के 15-20 स्थानों पर एक सप्ताह से सूरज की तपिश 40 डिग्री के पार बनी हुई है। सिवनी में जरूर गरज- चमक के साथ बारिश हुई, लेकिन अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक बना रहा। नौगांव (45 डिग्री) सबसे गर्म रहा, जबकि मेट्रोपॉलिटिन सिटी भोपाल में इंदौर से अधिक गर्मी दर्ज की गई।
मौसम विभाग ने धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास पर लू और गर्म रात्रि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी प्रकार भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, बुरहानपुर सहित अनेक स्थानों पर लू का येलो अलर्ट है।
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