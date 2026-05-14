शिवराज की किताब में 35 साल पुरानी यादें, पीएम मोदी से जुड़ी एकता यात्रा से कैबिनेट तक के किस्से

शिवराज ने मीडिया को बताया कि पिछले तीन दशकों में उन्हें पीएम मोदी के साथ कैसे अलग-अलग जिम्मेदारियों के साथ काम करने का अवसर मिला। शिवराज ने कैसे करीब से पीएम के व्यक्तित्व, नेतृत्व, सेवा भावना, संगठन क्षमता, सुशासन और देश के प्रति समर्पण को करीब से देखा-समझा। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इन्हीं अनुभवों, भावनाओं और जीवन से मिली प्रेरणाओं को अपनी किताब 'अपनापन' में जगह दी है। चौहान कहते हैं कि यह किताब सिर्फ अनुभवों का संग्रह नहीं, बल्कि सेवा, संवेदनशीलता, देशभक्ति और जनकल्याण जैसे मूल्यों से जुड़ी एक प्रेरणादायक यात्रा है। चौहान को यह उम्मीद है कि खासकर युवाओं को यह पुस्तक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरत करती रहेगी।