MP Weather: लू की चपेट में मध्य प्रदेश के 25 जिले, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

MP Weather: मध्य प्रदेश के 25 से ज्यादा जिले में लू की चपेट में हैं। कल खजुराहो में तापमान 45.4 डिग्री रहा। आज इंदौर, उज्जैन, धार और रतलाम में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) है। इन जिलों में वार्म नाइट का भी अलर्ट है। मौसम केंद्र भोपाल की मानें तो अगले 4 दिन तक प्रदेश का आधा हिस्सा लू (Heat Wave) की चपेट में रहेगा। आज इंदौर, उज्जैन, धार और रतलाम में तीव्र लू का अंरिंज अलर्ट है। वहीं, इंदौर, उज्जैन-धार की रात में भी तापमान बढ़ा हुआ रहेगा। यहां वॉर्म नाइट की चेतावनी है। इस दौरान गर्म हवाएं चलेंगी। झाबुआ, आलीराजपुर, बढ़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, देवास, सीहोर, शाजापुर, आगर-मालवा और राजगढ़ में भी लू चलेगी।