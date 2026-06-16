‘चोट ऐसी नहीं कि मौत हो…’ टि्वशा केस में यू-टर्न, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उगलेगी सच

वहीं सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली एम्स की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी भोपाल एम्स की रिपोर्ट से मिलती-जुलती बताई जा रही है। रिपोर्ट में शरीर पर चोट और संघर्ष के निशान मिलने की बात सामने आई है, लेकिन इन्हें मौत का कारण नहीं माना गया है। टि्वशा के पोस्टमार्ट की भोपाल एम्स वाली पहली रिपोर्ट में सिर पर क्लॉटिंग, हाथों में चोट और शरीर पर खरोंच व संघर्ष के निशान मिले थे। ऐसी ही रिपोर्ट दिल्ली एम्स के विशेषज्ञों की भी है।