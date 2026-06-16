ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह और समर्थ को बाहर खतरा! जेल में ज्यादा सुरक्षित

Twisha Sharma - ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह और सास पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की रिमांड बढ़ा दी गई है। अब ये दोनों आरोपी 30 जून तक ज्यूडिशियल कस्टडी में रहेंगे। आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई की गई। इस संबंध में बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया। ट्विशा शर्मा केस में पति समर्थ सिंह और सास पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह अभी सेंट्रल जेल में बंद हैं। मामला देशभर में सुर्खियों में बना हुआ है और लोगों ने सोशल मीडिया में आरोपियों पर जमकर गुस्सा जताया है। इसे देखते हुए समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह की सुरक्षा में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। दोनों आरोपियों ने ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले के मीडिया ट्रायल पर भी गहरी आपत्ति जताई है।