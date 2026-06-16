ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट, 30 जून तक की रिमांड पर गिरिबाला और समर्थ सिंह

बता दें कि 12 मई को एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा अपने ससुराल में फंदे पर लटकी मिली थी। 13 मई को ट्विशा की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। जिस पर ट्विशा के परिजनों ने आपत्ति उठाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की थी। हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम को अनुमति दी थी। जिसके बाद दिल्ली एम्स की टीम ने एम्स भोपाल में पोस्टमार्टम किया। उसके बाद ट्विशा का अंतिम संस्कार भोपाल में ही किया गया। मामला जहां पहले भोपाल पुलिस संभाल रही थी, बाद में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई अब भी मामले की तफ्तीश में जुटी है।