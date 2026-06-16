16 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट, 30 जून तक की रिमांड पर गिरिबाला और समर्थ सिंह

Twisha Sharma Death Case: गिरिबाला और समर्थ सिंह को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया, वर्चुअली सुनवाई के बाद, सीबीआई ने 30 जून तक रिमांड पर लिया

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jun 16, 2026

Twisha Sharma Death Case

Twisha Sharma Death Case: 14 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई ने कोर्ट में किया पेश, बढ़ी रिमांड। (फोटो सोर्स: पत्रिका)

Twisha Sharma Death Case: मध्य प्रदेश के हाईप्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत के मामले में बड़ा अपडेट आया है। सीबीआई ने गिरिबाला सिंह और मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश कर 30 जून तक की न्यायिक हिरासत की मांग की है। कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी है। अब दोनों आरोपी 30 जून तक रिमांड पर रहेंगे। बता दें कि मामले में वर्चुअली सुनवाई की गई है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उसे अब तक ट्विशा शर्मा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। जब तक रिपोर्ट नहीं मिलती न्यायिक हिरासत बढ़ाई जानी चाहिए।

कोर्ट में वर्चुअली हुई सुनवाई

बता दें कि ट्विशा शर्मा मौत के इस मामले की सुनवाई वर्चुअली की गई है। इस दौरान ट्विशा शर्मा के माता-पिता और अन्य परिजन भी भोपाल कोर्ट पहुंचे हैं। इंसाफ के इंतजार में वे हर सुनवाई पर नोेयडा से भोपाल के चक्कर काट रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर मामले में बंद कमरे में वर्चुअल सुनवाई की जा रही है।

डिजिटल साक्ष्यों से छेड़छाड़ की बात भी आई सामने

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी को कई अहम सबूत मिले हैं, जिन्हें लेकर सीबीआई को दोनों आरोपियों से अभी और पूछताछ करनी पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि ट्विशा शर्मा से जुड़े कई डिजिटल साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका है। इसके चलते भी सीबीआई ने दोनों से पूछताछ के लिए कोर्ट ने बड़ी मांग करते हुए दोबारा रिमांग मांगी।

बता दें कि 12 मई को एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा अपने ससुराल में फंदे पर लटकी मिली थी। 13 मई को ट्विशा की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। जिस पर ट्विशा के परिजनों ने आपत्ति उठाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की थी। हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम को अनुमति दी थी। जिसके बाद दिल्ली एम्स की टीम ने एम्स भोपाल में पोस्टमार्टम किया। उसके बाद ट्विशा का अंतिम संस्कार भोपाल में ही किया गया। मामला जहां पहले भोपाल पुलिस संभाल रही थी, बाद में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई अब भी मामले की तफ्तीश में जुटी है।

वहीं जांच एजेंसी का पूरा फोकस हत्या या आत्महत्या के खुलासे पर

उधर जांच एजेंसी इस मामले में अहम सबूत जुटा रही है। उसका पूरा फोकस इस घटना के खुलासे पर है ताकि सामने आ सके कि ट्विशा शर्मा की मौत आत्महत्या है या हत्या? बताया जा रहा है कि जांच अंतिम चरण में है और जल्द इसका खुलासा होगा। मामले के फैसले पर अब भी देशभर की नजरें टिकी हैं।

उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन में 7 नेशनल हाईवे, रेल-सड़क नेटवर्क का जाल, दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर से जुड़ेगा

ये भी पढ़ें
Ujjain Indore Metropolitan Region

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Jun 2026 12:45 pm

Published on:

16 Jun 2026 12:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट, 30 जून तक की रिमांड पर गिरिबाला और समर्थ सिंह

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

“भीड़ देखकर रात तक खोले जा रहे मंदिर, यह ठीक नहीं” भोपाल में बोले देवकीनंदन ठाकुर

Devkinandan Thakur termed the opening of temples at night as inappropriate
भोपाल

ट्विशा केस: समर्थ को दी एसी की सुविधा, ट्विशा के पिता भड़के, सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की

Twisha-Sharma
भोपाल

गिरिबाला और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत खत्म, कोर्ट में पेश कर दोबारा रिमांड पर ले सकती है CBI!

Twisha Sharma Death Case
भोपाल

एमपी कैबिनेट में हो सकता है तबादला तारीख बढ़ाने पर मंथन, ये अहम फैसले हो सकते हैं मंजूर

MP Cabinet in shortly
भोपाल

ट्विशा केस: “मोबाइल-लैपटॉप में दर्ज हैं राज उन्हें सील ही नहीं ​किया”, हेराफेरी का शक, नया खुलासा

Twisha Sharma mobile and laptop were not even sealed
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.