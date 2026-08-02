मेजर हमजा आरिफ की शादी से पिता का इंकार, सोशल मीडिया पर बता रहे विवाहित

Major Hamza Arif - राजस्थान के जैसलमेर में गुरुवार देर रात हादसे में मृत सेना के मेजर हमजा आरिफ का अंतिम संस्कार आज इंदौर में होगा। रविवार को सुबह से ही इसकी तैयारियां शुरु हो चुकी हैं। मेजर हमजा आरिफ के पार्थिव शरीर को पहले महू लगाया गया था जहां से सुबह इंदौर लाया गया। सैफी नगर की बोहरा मस्जिद में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। 9 बजे की नमाज के बाद मेजर हमजा आरिफ को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। सेना के अफसर और जवान गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। इस बीच 32 वर्षीय मेजर हमजा आरिफ की शादी पर अलग अलग बातें सामने आई हैं। पिता ने जहां उनकी शादी से साफ इंकार किया है वहीं सोशल मीडिया पर उनके विवाहित होने की खबर फैल रही है।