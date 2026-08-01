घरेलू गैस उपभोक्ता ध्यान दें, जल्दी करा लें आधार से बायोमेट्रिक e-KYC, वरना नहीं मिलेगा सिलेंडर

वहीं, राजधानी भोपाल में 7 लाख 55 हजार घरेलू गैस उपभोक्ता हैं। इनमें से करीब 1 लख 94 हजार उपभोक्ताओं द्वारा अब तक बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कम्प्लीट नहीं किया है। ऐसे उपभोक्ताओं को लगातार मोबाइल एसएमएस और अन्य माध्यमों से सूचना भेजी जा रही है। गैस एजेंसियों के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं की केवाईसी लंबित है, उन्हें अपने नजदीकी गैस एजेंसी कार्यालय पर पहुंचकर आधार कार्ड के साथ बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। कंपनी की मानें तो इस प्रक्रिया को संपन्न कराने का उद्देश्य वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करना है। साथ ही फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगाना और सरकारी सब्सिडी का लाभ सही पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है।