‘पैसा डबल करने की स्कीम’, भोपाल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 1 करोड़ की ठगी, दंपती की तलाश में पुलिस

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहपुरा थाना इलाके में पैसा डबल करने की स्कीम बताकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ 1 करोड़ से ज्यादा ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठगी का शिकार शख्स का आरोप है कि, एनजीओ चलाने वाले एक दंपती ने मेडिकल कंपनी में निवेश कराने और मोटा मुनाफा दिलाने का भरोसा देकर उनसे ये रकम ली थी, लेकिन जब निर्धारित समय बीतने के बाद पीड़ित ने दंपती से रुपए वापस मांगे तो आरोपियों ने नुकसान का बहाना करके रकम लौटाने से ही इंकार कर दिया। फिलहाल, शिकायत की जांच में हुई पुष्टि के बाद शाहपुरा पुलिस ने दंपती के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।