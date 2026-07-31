Bhopal news: 1 अगस्त से बदल जाएंगे तत्काल टिकट के नियम, परिवार वालों को मिलेगी प्राथमिकता

Tatkal ticket system: भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के लिए बड़ी रेल सुविधा लेकर आ रहा है। यात्रियों को जानकारी के लिए बता दें कि तत्काल टिकट के लिए सुबह-सुबह लंबी लाइन, घंटों इंतजार और दलालों की सक्रियता जैसी शिकायतों पर अब पश्चिम मध्य रेलवे ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। एक अगस्त से एमपी के भोपाल, जबलपुर मंडल के सभी आरक्षण केंद्रों पर तत्काल आरक्षण के लिए नई टोकन प्रणाली लागू होगी। पहली बार यह तय किया गया है कि जो व्यक्ति अपना या अपने परिवार के सदस्य का टिकट बनवाने आएगा, उसे अन्य लोगों की तुलना में प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही टोकन लेने के लिए पहचान और संबंध साबित करने वाले दस्तावेज भी अनिवार्य होंगे।