Bhopal News: पति करते रहा काम, 5 घंटों में ही नवविवाहिता की उखड़ गई सांसें

इधर राजधानी के कुख्यात बदमाश काला ईरानी उर्फ नजब अली और उसके परिवार पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पिछले पखवाड़े में परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब उसके बेटे साहिब अली पर बागसेवनिया थाना क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है। बताया जा रहा है कि उसने युवती से चाकू की नोंक पर ज्यादती की थी। पुलिस के अनुसार 20 वर्षीय युवती और साहिब अली एक-दूसरे से परिचित हैं। अप्रैल, 2026 में आरोपी साहिब अली ने जन्मदिन मनाने के बहाने युवती को मुरली नगर स्थित घर बुलाया। पीडि़ता का आरोप है कि वहां साहिब ने उसके साथ चाकू की नोंक पर जबरन दुष्कर्म किया गया। जब युवती ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसे सगाई तोडऩे की धमकी देकर चुप करा दिया था। इसके बाद में आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया।