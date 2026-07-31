दो बार तोड़ा भरोसा, भोपाल में पति की हत्या की साजिश में प्रेमी के साथ अब जेल पहुंची पत्नी

Bhopal Court - सुखी जीवन के सपने देखते हुए युवक ने एक युवती से बाकायदा रजामंदी के साथ विवाह किया और साथ रहने लगा। हालांकि कुछ ही दिनों में युवती की हकीकत सामने आ गई। वह अपने प्रेमी के साथ जीवन बिताना चाहती थी और इसके लिए पति के साथ मारपीट तक करने लगी। बेचारा पति अपना रिश्ता बचाने और बदनामी से बचने के लिए उसकी हरकतें सहते रहा। पत्नी ने पति की हत्या तक कराने की कोशिश की। जब दूसरी बार भरोसा तोड़ा तो पति ने पत्नी और उसके प्रेमी की पुलिस में शिकायत कर दी। करीब 6 साल पुराने इस मामले में अब पति की हत्या की साजिश करनेवाली पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। दोनों को दोषी पाया गया है। इंदौर के चर्चित कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी जैसे इस मामले में अब युवती और उसके प्रेमी को 7-7 साल जेल में रहना होगा।