बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन में बाढ़ के हालात… ताप्ती लाल निशान से 2 मीटर ऊपर, नर्मदा में भी बढ़ा पानी

खरगोन में नर्मदा का जलस्तर 128.90 मीटर दर्ज किया गया। खलबुजुर्ग स्थित संजय सेतु से नदी का तेज बहाव और बढ़ा हुआ जलस्तर लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। उधर, भगवानपुरा अंचल में दो दिन से बारिश के बीच सिरवेल महादेव झरना रौद्र रूप में नजर आया। महादेव दर्शन पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। नर्मदापुरम में नर्मदा का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। सेठानी घाट पर शुक्रवार को जलस्तर 939.30 फीट था। बारिश से जलस्तर 941.10 फीट पर पहुंच गया है। ये लगातार बढ़ता जा रहा है। खतरे का जलस्तर 967 फीट है। सिवनी जिले के भीमगढ़ बांध के दो गेट शुक्रवार सुबह 11.30 बजे खोले गए। इससे वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है।