अब स्मार्ट होगा मध्यप्रदेश का सार्वजनिक परिवहन! जानिए Vision Summit 2026 के बड़े एजेंडे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समिट का औपचारिक उद्घाटन करेंगे और मध्य प्रदेश यात्री मोबिलिटी विजन 2030 पर संबोधित करेंगे। वे मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना और यात्री परिवहन को मजबूत बनाने में सार्वजनिक और निजी भागीदारी की भूमिका पर भी बात करेंगे। सीएम डॉ. मोहन यादव (mp cm dr mohan yadav) उद्योग जगत के प्रतिनिधियों-निवेशकों और नीति-निर्माताओं के साथ भी मध्यप्रदेश में निवेश, उद्योगों को सुविधाएं देने और रोजगार को लेकर संवाद करेंगे। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में सार्वजनिक बस सेवा शुरू कराने के लिए पत्रिका ने लगातार इस मुद्दे को उठाया था।