एमपी कैबिनेट की बड़ी सौगात: 9662 पुलिस पद, फास्ट ट्रैक कोर्ट और AI ड्रोन सेंटर को मंजूरी

राकेश सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत भोपाल स्थित आईआईएसईआर (IISER) में ड्रोन तकनीक आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही, आईआईएसईआर द्वारा लगभग ₹85.51 करोड़ की लागत से एआई आधारित ड्रोन तकनीक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त, ग्वालियर जिले में विद्युत सुरक्षा निरीक्षालय के अंतर्गत नए वित्त कार्यालय की स्थापना तथा उसके सुचारु संचालन के लिए आवश्यक नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की गई।