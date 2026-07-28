Bhopal news: गृह प्रवेश के 20 दिन बाद हत्यारा बना बुआ का बेटा, सूना कर दिया मामा का घर , गिरफ्तार

जानकारी के लिए बता दें कि गौतम नगर थाना क्षेत्र में पुराना मकान बेचने पर हुए विवाद में बुआ के बेटे ने ममेरे भाई सचिन पंथी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। दोनों परिवारों के बीच कई वर्षों से रंजिश चल रही थीं। रविवार को देर रात घात लगाकर बैठे आरोपी राकेश पंथी ने गणेश मंदिर के सामने सचिन को रोका और मिनटों में कई बार चाकू से वार कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी राकेश पंथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की तीन टीमें दबिश दे रही थी। अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।