MP Weather : पूर्वी एमपी में सक्रीय हुआ चक्रवात, 29 जिलों में भारी बारिश

MP Weather Update : मध्य प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां तेज होने लगी हैं। इसी के चलते सोमवार को प्रदेश के बालाघाट जिले में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के पर गौर करें तो शाम साढ़े पांच बजे तक जिले के मलाजखंड में 74 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं, बैतूल में 4.0 मिलीमीटर, इंदौर में 0.1 मिलीमीटर और रीवा में 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई। इसी बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।