दतिया में होटल के कमरा नंबर 408 में ऐसा क्या हुआ कि भड़क उठी बीजेपी, जीतू पटवारी की कर दी शिकायत

Datia By Election - दतिया विधानसभा में उपचुनाव में प्रचार अब चरम पर है। सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में समर्थन मांगने में जुटे हुए हैं इसी गहमागहमी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। जीतू पटवारी, जनसभाओं में कह रहे हैं कि BJP हर घर में 5 हजार रुपए बांटेगी। इसके लिए दतिया की एक होटल के कमरा नंबर 408 में करोड़ों रुपए आए हैं। पीसीसी चीफ के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पटवारी ने चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और शासकीय संस्थाओं पर तथ्यहीन एवं निराधार आरोप लगाए, जिससे उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास हुआ है।