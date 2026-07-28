मां-पिता को रुला गई 17 साल की दर्शन, 400 किमी दूर भोपाल में मिली बेटी की लाश

Darshan Miyama Case- भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अभी भी मातम पसरा है। यहां के गर्ल्स हॉस्टल में रहनेवाली छात्रा दर्शन मिनामा की मौत ने हर किसी को झकझोर दिया है। वह 12वीं की छात्रा थी और यहां रहकर JEE की भी तैयारी कर रही थी। रविवार को उसका बर्थडे था। स​हेलियां, केक लेकर हॉस्टल पहुंचीं तो दर्शन फंदे पर लटकी मिली। यह नजारा सभी को स्तब्ध कर गया। मां पिता का रो रोकर बुरा हाल हो चुका है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन करीब 400 किमी दूर अलीराजपुर से भोपाल आए पर बेटी की लाश ​ही मिली। मामले की जांच में आज तेजी आएगी। भोपाल पुलिस मंगलवार को संबंधित लोगों से पूछताछ कर बयान दर्ज करेगी। इधर भोपाल पुलिस नशा के खिलाफ भी अभियान चला रही है। इसके लिए नागरिकों से सहयोग मांगा है।