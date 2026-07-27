भोपाल में अचानक गुम रहे लोग, सिर्फ 24 घंटे में 10 लापता, इनमें बच्चे भी शामिल

बीते 24 घंटों के दौरान शहर के अलग अलग थानों में दर्ज हुए गुमशुदगी के मामलों में सबसे अदिक तीन-तीन मामले कोलार और अयोध्या नगर थाना क्षेत्र के हैं। इसके अलावा अशोका गार्डन, टीटी नगर, रातीबड़ और अवधपुरी थाना क्षेत्रों से भी गुमशुदगी की शिकायतें सामने आई हैं। जांच के दौरान कई परिवारों ने पुलिस को बताया कि, युवक - युवतियां घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटे हैं। कुछ मामलों में तो लापत लोगों के मोबाइल तक बंद आने लगे हैं।