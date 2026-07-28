कहां गायब हुईं कारोबारी महेंद्र गोयनकी की पत्नी, विधायक संजय पाठक की कंपनियों से 1000 करोड़ का किया था फ्राड

Mahendra Goenka - एमपी के विजयराघवगढ़ के विधायक संजय पाठक की कंपनियों से करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार खनन कारोबारी महेंद्र गोयनका की पत्नी अभी तक गायब है। उसका कोई अता पता नहीं है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस बीच रायपुर के खनन कारोबारी महेंद्र गोयनका को कोलकाता पुलिस आज कोर्ट में दोबारा पेश करने की तैयारी में जुटी हुई है। उसकी रिमांड खत्म हो रही है। इधर पुलिस की जांच में महेंद्र गोयनका और अन्य आरोपियों के हवाला नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पता चला है कि उसने भोपाल में अनेक प्रॉपर्टी में करोड़ों का निवेश किया।