Datia By Election – कुशवाह समाज के 40 हजार वोटर्स करेंगे दतिया का फैसला, दोनों दलों का बढ़ा टेंशन

Datia By Election -दतिया विधानसभा उपचुनाव में प्रचार अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। दोनों प्रमुख दल-बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दतिया में कई प्रमुख ​जातियों, वर्गों के वो​टर्स हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। यहां कुशवाह समाज के करीब 40 हजार वोटर्स हैं। उपचुनाव में इनका रुख सर्वाधिक अहम साबित होगा। यही कारण है कि दोनों दल कुशवाह समाज पर डोरे डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव कुशवाह समाज की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने समाज को संगठन और सरकार में सम्मानजनक प्रतिनिधित्व दिया है। इधर कांग्रेस भी कुशवाह समाज को लुभा रही है।