भोपाल को आज चौथे रेलवे स्टेशन की सौगात, निशातपुरा में रुकेंगी दो एक्सप्रेस ट्रेनें

भोपाल रेल मंडल के अनुसार, शुरुआती दौर में मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ-जबलपुर एक्सप्रेस का नियमित ठहराव निशातपुरा रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे ने भोपाल के यात्रियों को राहत देते हुए अपने पहले जारी किए गए आदेश में आंशिक बदलाव किया है। रेलवे ने स्पष्ट किया कि, मौजूदा समय में मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ-जबलपुर एक्सप्रेस का ठहराव भोपाल जंक्शन और निशातपुरा, दोनों स्टेशनों पर होगा। इससे पहले रेलवे की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि, ये ट्रेनें भोपाल स्टेशन को बायपास करते हुए सिर्फ निशातपुरा स्टेशन पर ही रुकेंगी, जिससे यात्रियों के बीच भ्रम के हालात बनने लगे थे।