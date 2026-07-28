Datia By Election – बीजेपी को नरोत्तम मिश्रा पर विश्वास नहीं, उनके भरोसेमंदों को हटा रहे, जीतू पटवारी का बड़ा बयान

Datia By Election - दतिया विधानसभा के लिए उपचुनाव के प्रचार का अंतिम चरण चल रहा है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस के घनश्याम सिंह और बीजेपी के आशुतोष तिवारी के बीच है। दोनों दलों के नेता, जीत के लिए अपना सबकुछ झोंक रहे हैं। दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी एकाएक कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी पर हमलावर हो गई है। एक वोट को 5 हजार रुपए देकर खरीदने संबंधी उनके बयान पर चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। इस बीच जीतू पटवारी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए अब नरोत्तम मिश्रा के नाम पर घेरा। उन्होंने कहा कि मिश्रा पर बीजेपी को विश्वास नहीं रहा है, उनके भरोसेमंद अधिकारियों, कर्मचारियों को हटाया जा रहा है।