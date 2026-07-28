50-फीट गहरी खाई में गिरे अमरनाथ जा रहे एमपी के 19 श्रद्धालु, कश्मीर रवाना हुए घबराए परिजन

Malhargarh Amarnath Yatri- अमरनाथ यात्रा पर जा रहे एमपी के कई श्रद्धालु 50-फीट गहरी खाई में गिर गए। कश्मीर में यह भीषण बस हादसा हुआ। दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए जिसमें एक दर्जन से ज्यादा एमपी के हैं। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। अमरनाथ यात्रा पर जा रहे घायल हुए श्रद्धालुओं को खासी चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए श्रीनगर भेजा घायलों के वहां के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दुर्घटनाग्रस्त बस मंदसौर की है। प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने घायलों की जानकारी ली है। सीएम डॉ. मोहन यादव को भी दुर्घटना की सूचना दी गई है। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन घबरा उठे। कई लोग अपनों के हाल जानने श्रीनगर भी रवाना हो गए हैं।