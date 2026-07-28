Twisha Sharma Death Case: 11 अगस्त तक जेल में रहेंगे आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह, बढ़ी न्यायिक हिरासत

ट्विशा शर्मा 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने घर में मृत मिली थीं। इस घटना के बाद मामला काफी चर्चाओं में आ गया।ससुराल पक्ष का दावा था कि ट्विशा ने आत्महत्या की थी। वहीं, मायके वालों ने इसे हत्या बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच CBI को सौंप दी गई। जांच के दौरान कई पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। एजेंसी लगातार सबूत जुटाने और गवाहों से पूछताछ करने में लगी हुई है। इसी वजह से जांच अभी जारी है।