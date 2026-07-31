भोपाल से आई दुखद खबर, पद्मश्री कैलाश चंद्र पंत का 90 वर्ष की उम्र में निधन

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी पंत के निधन पर दुख व्यक्त किया है। खंडेलवाल ने अपने संदेश में कहा है कि मध्य प्रदेश के जाने-माने साहित्यकार, सीनियर पत्रकार और पद्म श्री अवार्डी श्री कैलाश चंद्र पंत जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। हिंदी भाषा, साहित्य और पत्रकारिता को बेहतर बनाने में उनका जीवन भर का योगदान हमेशा याद रहेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और दुखी परिवार, प्रियजनों और उनके अनगिनत चाहने वालों को यह बहुत बड़ा दुख सहने की शक्ति दें। ओम शांति।