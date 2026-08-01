दो बार टूटे घुटने, आड़े आई आर्थिक तंगी पर नहीं मानी हार, एमपी की यामिनी मौर्य ने कॉमनवेल्थ में रचा ​इतिहास

Yamini Maurya - कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में भारत की ओर से जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य ने रजत पदक जीता। गोल्डन स्कोर तक पहुंचे फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड की एसिल्या टॉपराक के खिलाफ जबर्दस्त संघर्ष किया। सिल्वर मेडल प्राप्त करने के साथ ही एमपी के सागर जिले की रहनेवाली यामिनी मौर्य ने इतिहास रच दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में उनकी कामयाबी संघर्ष और मेहनत की मिसाल बन गई है। यामिनी मौर्य के कई बार घुटने टूटे, आर्थिक दिक्कतें आड़े आईं पर उनका हौसला कम नहीं हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स में उनके सिल्वर मेडल जीतने पर सागर सहित पूरे प्रदेश में खुशी जताई जा रही है। सीएम मोहन यादव ने भी यामिनी मौर्य की इस उपलब्धि पर गर्व जताया है। उन्हें बधाई दी है।