एमपी में नहीं चल सकी लॉरेंस गैंग की धमकियां, दूसरे राज्यों में भागे गुर्गे, एसटीएफ ने तोड़ी कमर

Lawrence Gang - एमपी में लॉरेंस गैंग अपनी दहशत फैलाने में नाकाम रही है, उनकी धमकियां कारगर नहीं हो सकी हैं। एसटीएफ ने नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। ऐसे में मजबूरन लॉरेंस गैंग दूसरे राज्यों में लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। मध्यप्रदेश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी, फायरिंग और फिरौती वसूली का सिलसिला फिलहाल थम गया है। जनवरी से मार्च के बीच सामने आए नौ मामलों के बाद एसटीएफ ने जिस तरह गैंग से जुड़े स्थानीय और बाहरी आरोपियों की धरपकड़ शुरू की, उसका असर अब दिखाई दे रहा है। पिछले डेढ़ माह से प्रदेश में कोई नई घटना सामने नहीं आई है। जांच में सामने आए नेटवर्क के तार उत्तरप्रदेश, राजस्थान और जेलों में बंद आरोपियों से जुड़े मिले हैं। मामलों में लारेंस के गुर्गे हैरी बॉक्सर का नाम आने के बाद उसपर अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है। उसे अमेरिका से भारत लाने की कोशिश चल रही है।