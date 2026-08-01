भारी पड़ेंगे 24 घंटे, भोपाल सहित कई जगहों पर होगी जोरदार बरसात, 43 जिलों में अलर्ट

पिछले 2.3 दिनों की जोरदार बारिश से अब सावन में औसत बारिश का कोटा पूरा होने की आस बढ़ा दी है। राजधानी भोपाल में शुक्रवार को कई इलाकों में रुक-रुककर बारिश हुई। हालांकि जुलाई का कोटा अभी अधूरा है। भोपाल में आमतौर पर जुलाई को सबसे ज्यादा बारिश वाला महीना माना जाता है, लेकिन इस बार पूरे महीने में केवल 10.31 इंच बारिश दर्ज हुई। जुलाई का सामान्य कोटा 14.48 इंच है। यानी शहर में 4.16 इंच बारिश कम हुई। पिछले दस सालों में 2020 और 21 में ऐसी स्थिति बनी थी।