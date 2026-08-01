‘भैया धीरे चलाओ..’ यात्री चिल्लाते रहे और चालक ने खड़े ट्रक में ठोक दी बस, ब्यावरा में 2 की मौत 3 गंभीर

Rajgarh News :मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे-52 पर एक चालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक तेज रफ्तार बस चलाने से दो लोगों की जान चली गई है, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि, जिले के करनवास थाना इलाके के पनाली जोड़ के पास पचोर जा रही एक लोकल बस सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा भिड़ी। हादसा इतना भीषण था कि, बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में दो बस यात्रियों की मौत हो गई, वहीं तीन यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल, गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है।