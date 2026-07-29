राजगढ़ में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, पथराव कर आरोपी को छुड़ा ले गई भीड़, 2 पुलिसकर्मी घायल

आरोप है कि, आरोपी पक्ष के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध करते हुए पहले गाली - गलौज की गई। इसपर भी जब पुलिस की ओर से कार्रवाई जारी रही तो आग बबूला हुई भीड़ ने पुलिस टीम पर ही पथराव कर दिया। बता दें कि, इस जानलेवा हमले के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आईं हैं। पथराव से पुलिसकर्मियों के बीच मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर हिरासत में लिए गए आरोपी छुड़ाकर फरार हो गए। वहीं, इस जानलेवा हमले में आरक्षक विनोद और कपिल अटारिया घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार, कपिल को गंभीर चोटें आई हैं।