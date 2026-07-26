बहन की सगाई टूटी तो राजगढ़ में बंदूक लेकर पहुंचे दो भाई, लड़के के रिश्तेदार के घर मचाया हंगामा

विवाद के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। घटना के बाद आरोपी वहां से निकल गया। सूचना मिलने पर देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायल के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में फायर के कोई सबूत नहीं मिले हैं। वहीं 315 बोर बंदूक आरोपी भारत पिता दशरत दांगी के नाम लाइसेंसी होना सामने आया है। मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है और बंदूक जब्त करने सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी की बहन की सगाई उनके परिवार में कराई गई थी, लेकिन बाद में यह संबंध टूट गया। रकम भी लौटा दी है। इसके बाद भी दोनों पक्षों के बीच विवाद बना रहा। इसी विवाद के चलते आरोपियों ने गांव पहुंच गाली-गलौच और विवाद किया।