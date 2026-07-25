राजगढ़ थप्पड़ कांड के 24 घंटे बाद बदली सियासत, भाजपा विधायक और कांग्रेस नेता गले मिले

Rajgarh Slap Controversy Video: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में प्रभारी मंत्री के एक कार्यक्रम के दौरान जिपं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बीच हुए थप्पड़ कांड के बाद शनिवार सुबह बड़ी खबर सामने आई है। जिले के नरसिंहगढ़ में कल जिस विवाद ने प्रदेश की राजनीति का ध्यान खींच लिया था, उसका पटाक्षेप शनिवार को हो गया। पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी की मौजूदगी में भाजपा विधायक मोहन शर्मा और कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष चंदरसिंह सौंधिया व उपाध्यक्ष पर्वत यादव आमने-सामने आए। कुछ देर की बातचीत के बाद तीनों नेताओं ने एक-दूसरे को गले लगाया और बीते घटनाक्रम को भुलाकर आगे बढ़ने का संदेश दिया। इसके साथ ही कांग्रेस ने नरसिंहगढ़ में प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन भी स्थगित कर दिया।