राजगढ़ में बड़ा हादसा : सड़क पर दौड़ती कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी, 5 लोगों की मौत

प्रारंभिक जांच के अनुसार, माना जा रहा है कि कार सीधे गहरे तालाब में जा गिरी। संभावना है कि, पानी में गिरते ही कार के दरवाजे लॉक हो गए हों या पानी का दबाव बढ़ने से उन्हें खोलना संभव नहीं हो सका हो। वहीं, शीशे भी बंद होने के कारण कार सवार समय रहते बाहर नहीं निकल सके। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि हादसे के वक्त कार की रफ्तार, सड़क की स्थिति या अन्य कोई तकनीकी कारण तो जिम्मेदार नहीं था। हादसे के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच और तकनीकी परीक्षण के बाद ही हो सकेगा।