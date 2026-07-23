Ashoknagar news: 23 किलो गांजा तस्करी के दो दोषियों को 10 साल की सजा, 1-1 लाख देना पड़ेगा जुर्माना

एसपी राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में थाना पुलिस ने न्यायालय में गवाहों और सबूतों को समय पर पेश किया। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव की मजबूत दलीलों से अपराध साबित हुआ। अपराध सिद्ध होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केके निमामा की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को कठोर दंड दिया और तस्करी में इस्तेमाल बाइक को भी राजसात कर दिया गया है। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों की तस्करी समाज के लिए गंभीर अपराध है, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आवश्यक है। इससे तस्करों की बाइक भी अब सरकारी संपत्ति घोषित हो गई।