Rajgarh news: बेटी के लिए लड़का देखा, सगाई तय की, 10 मिनट बाद दुनिया छोड़ गए पापा, सदमे में परिवार

Rajghar news:एमपी के राजगढ़ में बीते दिन बेटी के लिए रिश्ता देखने गए परिवार के 5 लोग काल के गाल में समा गए। सभी का अंतिम संस्कार पूरे विधी-विधान के साथ किया गया। किसी को नहीं पता था कि घर में शादी की तैयारियों से पहले अंतिम संस्कार की प्रकिया करनी पड़ेगी। मरने वालों में 2 लोग शाजापुर और 3 लोग राजगढ़ के है। सभी के घरों में लोंगो के आने जाने वालों की भाड़ लगी हुई है। बता दें कि पांचों लोग बेटी के लिए रिश्ता देखने के बाद एकादशी होने के कारण खाटू श्याम के दर्शन करने जा रहे थे लेकिन नियती ने तो कुछ और लिखा था जिसे कोई पलट नहीं सकता। परिवार वाले यहीं कह रहे है कि दर्शन से पहले ही मनहूस खबर आ गई। घर के लोगों को घटना के बाद से सदमा लगा है।