ITR फाइलिंग के बाद कपड़ा व्यापारी का मोबाइल हैक, ब्यावरा में ठगों ने खाते से उड़ाए 50 हजार

पुलिस के अनुसार, नगर के वार्ड नंबर-4 में रहने वाले सुनील पिता गोपाल हरिकिशन लालवानी ने शिकायत में बताया कि, कुछ दिन पहले उनके सोशल मीडिया पर मूवी के कुछ ग्रुप जॉइन किए थे। इसके चार - पांच दिन बाद 25 जुलाई को उनका मोबाइल अचानक हैंग हो गया। और करीब 15 मिनट तक सामान्य रूप से काम नहीं कर पाया। रात में जब उन्होंने मोबाइल देखा तो बैंक से लगातार डेबिट के मैसेज आने लगे। जांच करने पर पता चला कि, एक खाते से 50 हजार रुपए निकाल लिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। साइबर टीम की मदद से ठगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।