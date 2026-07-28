डिब्बे में फुफकार रहा था सांप, मंदसौर अस्पताल में परिजन बोले- ‘डॉक्टर साहब, इसी ने काटा है…’

हालांकि, अस्पताल में डॉक्टरों ने मरीज का इलाज तो शुरू कर दिया है। साथ ही, सांप को देखकर समय रहते मरीज को उचित उपचार भी दिया जाने लगा है। लेकिन, चिकित्सकों के साथ साथ वन्यजीव विशेषज्ञों ने परिजन द्वारा किए गए इस कार्य को बेहद जोखिम भरा और खतरनाक बताया। सांप को डसने के बाद पकड़ने की कोशिश करना या उसे अस्पताल लाना किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता था। वहीं, सर्प विशेषज्ञों के अनुसार, किसी को काटने के बाद सांप सामान्य तौर पर बेहद आक्रामक और गुस्सैल हो जाता है, जिससे आसपास के अन्य लोगों को भी उसके डसने का गंभीर खतरा बढ़ जाता है।