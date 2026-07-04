कांग्रेस के डिजिटल पोर्टल पर कोई भी दे सकेगा भ्रष्टाचार गतिविधियों की जानकारी



संकट से गुजर रहा किसान

उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान प्रदेश का किसान भारी संकट से गुजर रहा है। किसानों को समय पर डीएपी, यूरिया एवं अन्य उर्वरक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। अनेक स्थानों पर खाद की कमी, कालाबाजारी, अधिक दामों पर बिक्री तथा पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं होने से बोवनी प्रभावित हो रही है। वहीं मूंग खरीदी में कोटा कम किए जाने और समर्थन मूल्य पर सीमित खरीदी के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस किसानों के इन मुद्दों को लेकर गांव-गांव तक संघर्ष करेगी। उज्जैन भूमि प्रकरण को लेकर स्पष्ट जवाब चाहती है। यदि सरकार और मुख्यमंत्री निर्दोष हैं तो पूरे प्रकरण की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराकर सभी तथ्य सार्वजनिक किए जाने चाहिए। महाकाल लोक परियोजना सहित सार्वजनिक परियोजनाओं में उठे प्रश्नों तथा सार्वजनिक धन के उपयोग को लेकर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। साथ ही गुर्जर ने कहा कि अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े चंदे और वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में सार्वजनिक रूप से सामने आए आरोप करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े विषय हैं।

्रकांग्रेस के यह है सवाल

प्रेसवार्ता में जिलाध्यक्ष गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के सरकार के सामने प्रश्न है। इसमें मुख्यमंत्री उज्जैन भूमि प्रकरण पर सार्वजनिक रूप से जवाब कब देंगे, सरकार पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने को तैयार है या नहीं, किसानों को समय पर खाद, पर्याप्त बिजली एवं कृषि आदान उपलब्ध कराने में सरकार विफल क्यों रही। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई। विद्यार्थियों को न्याय दिलाने एवं परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब तक कौन-से ठोस कदम उठाए महाकाल लोक सहित अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं में उठे सवालों की निष्पक्ष जांच कब होगी। आंदोलन के दौरान इन्हीं प्रश्नों का जवाब पूछा जाएगा।

डिजिटल पोर्टल पर दे सकेंगे जानकारी

उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस एक विशेष डिजिटल पोर्टल प्रारंभ करेगी। जहां प्रदेश का कोई भी नागरिक भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग अथवा कथित अवैध संपत्तियों से संबंधित जानकारी एवं दस्तावेज गोपनीय रूप से साझा कर सकेगा। तथ्यों के सत्यापन के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। 15 जुलाई को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव, जुलाई के अंतिम सप्ताह में उज्जैन में भूमि प्रकरण के विरोध में जनआंदोलन तथा विधानसभा सत्र में इन सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष प्रकाश रातडिय़ा, जिला संगठन महासचिव अजय लोढ़ा, शहर ब्लाकं अध्यक्ष इष्ठा भाचावत भी उपस्थित थे।