राजस्थान के 6 कंजरों को पकड़ा, रामगंजमंडी व भोपाल में बाइक चोरी करना कबूला



दांगी ने बताया कि 13 जून को सूचना पर तीन टीमों को अलग-अलग जगहों पर भेजा था। पहली टीम ने लेदी चौराहा आम रोड पर बाइक पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखे जिन्हे रोक कर नाम पता पूछने पर मालमसिह कंजर (35) पिता हरीचन्द्र कंजर, नन्दसिंह (30) 30 पिता कैलाश कंजर दोनों निवासी तितरवासा थाना सदर झालावाड के थे। तलाशी के दौरान उनके पास प्लास्टिक की केन में 8 लीटर हाथ भट्टी की जहरीली शराब थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर शराब जब्त की। दूसरी टीम ने ग्राम ओसरना आम रोड पर बाइक पर दो संदिग्ध को देखा तो उन्हें रोका। इसमें सुरेन्द्र सिंह (19) वर्ष गोरीलाल कंजर व कमलेश (22) वर्ष पिता मुकेश कंजर दोनों निवासी तितरवासा थाना सदर झालावाड के थे। उनके पास 9 लीटर हाथ भट्टी की जहरीली शराब जब्त की। तीसरी टीम ने कैसोदा व भैसोदा के बीच बाइक पर दो संदिग्ध को देखा और रोका। सुरेश (30) पिता भंवरलाल कंजर, कालु कंजर पिता रुपानिया कंजर दोनों निवासी तितरवासा सदर झालावाड के थे। उनके पास भी 8 लीटर हाथ भट्टी की जहरीली शराब थी।