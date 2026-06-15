तपन से राहत के लिए उपभोक्ताओं ने तीन माह में ही 2316.99 लाख यूनिट बिजली कर दी पूरी



गर्मी में यह रही जिले में खपत

मार्च में जिले में 682.96 लाख यूनिट बिजली की खपत हुई। अप्रेल में यह बढकऱ 768.49 लाख यूनिट तक पहुंची ओर मई माह में 865.54 लाख यूनिट तक आंकड़ा पहुंचा। जबकि इन तीन माह में वर्ष 2025 में कम यूनिट जिलेवासियों ने बिजली उपयोग की थ्ज्ञी। इसमें मार्च में 675.74, अप्रेल में 796.20 व मई माह में 835.99 यूनिट बिजली उपयोग हुई थी।



खपत बढ़ी है

ग्रीष्मऋतु के दौरान जिले में घरेलु उपभोक्ताओं की बिजली खपत पिछले साल की तुलना में बढ़ी है। मार्च से लेकर मई माह में लाखों के बिजली यूनिट के जिले के उपभोक्ताओं ने उपयोग किए है। मई माह में सबसे अधिक खपत जिले में हुई। -योगेश अठाने, अधीक्षण यंत्री, विद्युत वितरण कंपनी, मंदसौर